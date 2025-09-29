Une femme pour entraîner l'OM, c'est imminent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Quelques jours avant la reprise du championnat, l'OM avait décidé de se séparer de l'entraîneur de son équipe féminine, Frédéric Gonçalves. A la recherche d'un remplaçant depuis, le club phocéen aurait trouvé... la candidate idéale. Ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre serait en passe de prendre les commandes des Marseillaises.

« L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied de l'entraîneur de l'équipe professionnelle féminine, Frédéric Gonçalves ». Le 27 août dernier, l'OM remerciait l'entraîneur de son équipe féminine. Depuis, c'est Dalin Anrifani qui assure l'intérim à la tête des Marseillaises, mais tout cela est passe de changer.

Diacre à l'OM après l'équipe de France ! Les Marseillaises sont en passe d'avoir une nouvelle entraîneuse. Comme l'explique RMC, l'OM avait coché 3 noms pour succéder Frédéric Gonçalves et voilà qu'on connaitrait désormais l'heureuse élue. A la recherche d'un nouveau défi depuis qu'elle n'est plus sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre devrait prendre les commandes à Marseille.