Une femme pour entraîner l'OM, c'est imminent !

Quelques jours avant la reprise du championnat, l'OM avait décidé de se séparer de l'entraîneur de son équipe féminine, Frédéric Gonçalves. A la recherche d'un remplaçant depuis, le club phocéen aurait trouvé... la candidate idéale. Ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre serait en passe de prendre les commandes des Marseillaises.
« L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied de l'entraîneur de l'équipe professionnelle féminine, Frédéric Gonçalves ». Le 27 août dernier, l'OM remerciait l'entraîneur de son équipe féminine. Depuis, c'est Dalin Anrifani qui assure l'intérim à la tête des Marseillaises, mais tout cela est passe de changer.
Diacre à l'OM après l'équipe de France !
Les Marseillaises sont en passe d'avoir une nouvelle entraîneuse. Comme l'explique RMC, l'OM avait coché 3 noms pour succéder Frédéric Gonçalves et voilà qu'on connaitrait désormais l'heureuse élue. A la recherche d'un nouveau défi depuis qu'elle n'est plus sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre devrait prendre les commandes à Marseille.
« Le terrain me manque »
Corinne Diacre va donc retrouver les bords des pelouses, ce qu'elle cherchait depuis quelques mois. « Le terrain me manque. J’ai envie de retrouver les terrains. Le football féminin, le football masculin, peu importe. En France, à l’étranger, je suis ouverte à toute proposition », avait expliqué celle qui est donc attendue à Marseille.