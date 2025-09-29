Officiel - PSG : Le Qatar disparait !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 17 octobre prochain, le PSG accueillera Strasbourg et pour l'occasion, le club de la capitale aura un maillot particulier. Alors qu'on a l'habitude de voir le sponsor Qatar Airways sur le torse des Parisiens, celui-ci va disparaitre pour la bonne occasion, laissant place au ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein.

Comme chaque année, le mois d'octobre va laisser place aux campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein. Le PSG a d'ailleurs décidé de s'associer une nouvelle fois à la campagne Octobre Rose. « Pour la quatrième année consécutive, le Paris Saint-Germain et ses fidèles partenaires s’unissent pour déployer des initiatives ambitieuses pour soutenir la campagne Octobre Rose. Tout au long du mois d’octobre, l’ensemble des équipes du Club se mobilisera massivement afin de favoriser la prévention et sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre le cancer du sein », a annoncé le club de la capitale.

Un maillot spécial du PSG Pour l'occasion, le PSG va d'ailleurs arborer le ruban rose, symbole de la lutte, au milieu de son maillot, remplaçant ainsi le sponsor Qatar Airways, brièvement. « Les équipes féminines et masculines de football ainsi que l’équipe de handball porteront le maillot Home revisité, orné du ruban rose, symbole universel de cette cause. Partenaire engagé, Qatar Airways cédera sa place sur le devant du maillot au profit du ruban rose, symbole fort et emblématique de cette cause. Un flocage spécifique viendra compléter ce dispositif inédit », a fait savoir le PSG, dévoilant ensuite les rencontres concernées.