Officiel - PSG : Le Qatar disparait !

Le 17 octobre prochain, le PSG accueillera Strasbourg et pour l'occasion, le club de la capitale aura un maillot particulier. Alors qu'on a l'habitude de voir le sponsor Qatar Airways sur le torse des Parisiens, celui-ci va disparaitre pour la bonne occasion, laissant place au ruban rose, symbole de la lutte contre le cancer du sein.
Comme chaque année, le mois d'octobre va laisser place aux campagnes de sensibilisation contre le cancer du sein. Le PSG a d'ailleurs décidé de s'associer une nouvelle fois à la campagne Octobre Rose. « Pour la quatrième année consécutive, le Paris Saint-Germain et ses fidèles partenaires s’unissent pour déployer des initiatives ambitieuses pour soutenir la campagne Octobre Rose. Tout au long du mois d’octobre, l’ensemble des équipes du Club se mobilisera massivement afin de favoriser la prévention et sensibiliser le plus grand nombre à la lutte contre le cancer du sein », a annoncé le club de la capitale.
Un maillot spécial du PSG
Pour l'occasion, le PSG va d'ailleurs arborer le ruban rose, symbole de la lutte, au milieu de son maillot, remplaçant ainsi le sponsor Qatar Airways, brièvement. « Les équipes féminines et masculines de football ainsi que l’équipe de handball porteront le maillot Home revisité, orné du ruban rose, symbole universel de cette cause. Partenaire engagé, Qatar Airways cédera sa place sur le devant du maillot au profit du ruban rose, symbole fort et emblématique de cette cause. Un flocage spécifique viendra compléter ce dispositif inédit », a fait savoir le PSG, dévoilant ensuite les rencontres concernées.
D'autres actions menées par le PSG
« Ces maillots seront portés : Par l’équipe PSG féminine de football lors du match Paris Saint-Germain – Dijon, le samedi 4 octobre. Par l’équipe de handball lors du match Paris Saint-Germain – Sélestat, le dimanche 12 octobre. Par l’équipe masculine de football lors du match Paris Saint-Germain – Strasbourg, le vendredi 17 octobre. Lors de ces trois rencontres, les enceintes du Club se pareront des couleurs d’Octobre Rose et des actions de sensibilisation à destination du public seront mises en place ».