PSG - Hakimi : Un coup dur annoncé en direct ?

Lundi dernier, Ousmane Dembélé a logiquement été élu Ballon d’Or. En revanche, la surprise aura sans doute été la sixième place d’Achraf Hakimi, pourtant auteur d’une saison exceptionnelle. Pour Bertrand Latour, le latéral du PSG est en danger pour l’obtention du Ballon d’Or Africain.
Une énorme surprise. Alors qu’on attendait potentiellement sa présence sur le podium du Ballon d’Or, Achraf Hakimi a finalement terminé sixième. Le latéral droit du PSG a été devancé par Raphinha, Mohamed Salah qui terminent cinquième et quatrième.
Hakimi battu par Salah au Ballon d’Or
Une véritable anomalie pour l’international Marocain, auteur d’une saison XXL avec le PSG. S’il n’a pas forcément semblé déçu, mais plutôt heureux pour son coéquipier Ousmane Dembélé quant à lui vainqueur du trophée, Achraf Hakimi peut encore prétendre au Ballon d’Or Africain. Favori pour succéder à Ademola Lookman, le Parisien doit-il craindre Mohamed Salah ? Bertrand Latour croit en cette éventualité.
« Ça pose d’ailleurs question sur le Ballon d’or Africain »
« C’est une grande surprise pour tout le monde que Salah soit devant lui. Ça pose d’ailleurs question sur le Ballon d’or Africain qui pouvait paraître acquis d’avance, ce n’est pas le cas du tout », a ainsi lâché le journaliste ce dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club. Hakimi dépassé sur le fil par Salah qui pourrait récupérer un troisième Ballon d’Or Africain ?