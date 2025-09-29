PSG - Hakimi : Un coup dur annoncé en direct ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi dernier, Ousmane Dembélé a logiquement été élu Ballon d’Or. En revanche, la surprise aura sans doute été la sixième place d’Achraf Hakimi, pourtant auteur d’une saison exceptionnelle. Pour Bertrand Latour, le latéral du PSG est en danger pour l’obtention du Ballon d’Or Africain.

Une énorme surprise. Alors qu’on attendait potentiellement sa présence sur le podium du Ballon d’Or, Achraf Hakimi a finalement terminé sixième. Le latéral droit du PSG a été devancé par Raphinha, Mohamed Salah qui terminent cinquième et quatrième.

Hakimi battu par Salah au Ballon d’Or Une véritable anomalie pour l’international Marocain, auteur d’une saison XXL avec le PSG. S’il n’a pas forcément semblé déçu, mais plutôt heureux pour son coéquipier Ousmane Dembélé quant à lui vainqueur du trophée, Achraf Hakimi peut encore prétendre au Ballon d’Or Africain. Favori pour succéder à Ademola Lookman, le Parisien doit-il craindre Mohamed Salah ? Bertrand Latour croit en cette éventualité.