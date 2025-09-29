Catastrophe avant Barcelone, une surprise se prépare au PSG ?

Axel Cornic

La Ligue des Champions revient et le Paris Saint-Germain ne se présente pas au rendez-vous dans la meilleure des formes. Les absents sont en effet nombreux avant le choc face au FC Barcelone, avec notamment Ousmane Dembélé qui a dû déclarer forfait à cause d’une blessure. Mais il est loin d’être le seul…

Finalement, les inquiétudes étaient bien fondées. La saison dernière, ils étaient nombreux à annoncer des répercussions catastrophiques d’un calendrier extrêmement chargé. Ça n’a pas loupé et le PSG peut en témoigner, avec une infirmerie plus affolée que jamais !

Hécatombe au PSG Il y a les blessés de longue date comme Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, pour qui un retour face au FC Barcelone ce mercredi était totalement exclu. Mais les mauvaises nouvelles ont continué, puisque le PSG devra également faire à moins de son capitaine Marquinhos, sans oublier un João Neves également très fragilisé.