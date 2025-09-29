PSG : Kvaratskhelia à Barcelone, c’est la panique !

Pierrick Levallet

À quelques heures du choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions, l’effectif du PSG est décimé par les blessures. Et le match de ce samedi contre l’AJ Auxerre n’a pas arrangé les choses. Khvicha Kvaratskhelia n’a notamment pas pu terminer la rencontre. Et dans la capitale, il y aurait une forme de pessimisme au sujet de l’international géorgien.

Décidément, la malédiction ne s’arrête pas au PSG. Alors que le choc contre le FC Barcelone en Ligue des champions approche à grands pas, l’effectif parisien est décimé par les blessures. Luis Enrique ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé et Marquinhos. Et Désiré Doué et Joao Neves sont très incertains.

Vitinha et Kvaratskhelia n'ont pas terminé le match contre Auxerre Et comme si cela ne suffisait pas, le match de ce samedi contre l’AJ Auxerre n’a pas arrangé les choses. Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas pu terminer la rencontre. Les deux joueurs ont été remplacés par Achraf Hakimi et Bradley Barcola. Et dans la capitale, on commencerait à paniquer au sujet de l’international géorgien.