PSG : Dembélé fond en larmes, son immense émotion

Lauréat du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé a été submergé par l'émotion en recevant son trophée des mains de Ronaldinho au théâtre du Châtelet. Sa performance exceptionnelle sous le maillot du PSG lui a permis de devancer Lamine Yamal. Touché par le soutien indéfectible de sa famille, l’international français est revenu sur ce moment particulier.

Lundi soir, l’émotion fut grande au théâtre du Châtelet lorsque le lauréat du Ballon d’Or 2025 est monté sur scène. Devançant largement Lamine Yamal au classement général (+321 points), Ousmane Dembélé a été récompensé de son excellente saison réalisée sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et l’international français n’a pas pu retenir ses larmes au moment d’évoquer le soutien de ses proches depuis le début de sa carrière. Interrogé par Téléfoot, Dembélé est revenu sur ce moment.

« Je ne voulais pas pleurer, mais c’est monté » « Il voulait pleurer aussi (rires), a confié Ousmane Dembélé sur TF1 en évoquant Ronaldinho, qui lui a remis son trophée. Je ne voulais pas pleurer, mais c’est monté, c’est les émotions avec ma famille qui est là. Ce qui m’a le plus ému ? Qu’ils soient tous fiers de moi, de tout ce que j’ai fait, qu’ils sont heureux de moi et de ce que j’ai pu faire dans le football et même dans la vie ».