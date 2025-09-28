Ballon d’Or - PSG : Le successeur d’Ousmane Dembélé est déjà annoncé !

Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans la légende en remportant le Ballon d’Or. L’attaquant du PSG a devancé Lamine Yamal, qui à seulement 18 ans, a impressionné tous les observateurs. S’il admet que le Français méritait le titre, Iñigo Martinez estime cependant que le crack du FC Barcelone pourrait le remporter dès l’an prochain.
Le Ballon d’Or 2026 déjà connu ? Lundi soir, c’est Ousmane Dembélé, auteur d’une saison extraordinaire avec le PSG, qui a battu le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal. Ayant été placé en tête par 73 des 100 journalistes ayant voté, Dembélé a fait l’unanimité. Ancien coéquipier du jeune prodige de 18 ans à Barcelone, Iñigo Martinez affirme que Yamal sera favori pour l’an prochain.
« Je savais que Dembelé allait l'emporter »
« J'étais attentif parce que j'appréciais beaucoup Lamine, j'appréciais beaucoup Raphinha. Le choix se faisait entre Lamine et Dembelé, mais pour être honnête, je savais que Dembelé allait l'emporter. Il avait remporté la Ligue des champions, et ça pèse lourd », a confié le défenseur central évoluant désormais en Arabie Saoudite, dans des propos rapportés par MARCA.
« L'année prochaine, il sera là »
« Je savais que Dembélé avait plus de chances, mais voilà, à 18 ans, il termine deuxième du Ballon d'Or... qui peut en dire autant ? Il a encore de nombreuses années devant lui. J'espère qu'il continuera à prendre du plaisir à jouer au football, car c'est un garçon exceptionnel, tant sur le terrain qu'en dehors. L'année prochaine, il sera là », conclut Iñigo Martinez.