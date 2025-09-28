Ballon d’Or - PSG : Le successeur d’Ousmane Dembélé est déjà annoncé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi soir, Ousmane Dembélé est entré dans la légende en remportant le Ballon d’Or. L’attaquant du PSG a devancé Lamine Yamal, qui à seulement 18 ans, a impressionné tous les observateurs. S’il admet que le Français méritait le titre, Iñigo Martinez estime cependant que le crack du FC Barcelone pourrait le remporter dès l’an prochain.

Le Ballon d’Or 2026 déjà connu ? Lundi soir, c’est Ousmane Dembélé, auteur d’une saison extraordinaire avec le PSG, qui a battu le jeune prodige du FC Barcelone Lamine Yamal. Ayant été placé en tête par 73 des 100 journalistes ayant voté, Dembélé a fait l’unanimité. Ancien coéquipier du jeune prodige de 18 ans à Barcelone, Iñigo Martinez affirme que Yamal sera favori pour l’an prochain.

« Je savais que Dembelé allait l'emporter » « J'étais attentif parce que j'appréciais beaucoup Lamine, j'appréciais beaucoup Raphinha. Le choix se faisait entre Lamine et Dembelé, mais pour être honnête, je savais que Dembelé allait l'emporter. Il avait remporté la Ligue des champions, et ça pèse lourd », a confié le défenseur central évoluant désormais en Arabie Saoudite, dans des propos rapportés par MARCA.