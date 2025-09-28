Comme révélé récemment, le PSG va se porter candidat pour un énorme projet en NBA : celui de la création d’une Ligue Européenne. QSI veut absolument y participer, et pourrait compter sur le soutien de la superstar Kevin Durant pour se mettre en avant. Journaliste, Evan Sidery a confirmé que l’ailier des Rockets de Houston aura son rôle à jouer.
Le PSG bientôt en NBA ? C’est en tout cas ce dont rêve QSI, actionnaire majoritaire du club parisien depuis 2011. Comme l’a récemment révélé le journaliste Abdellah Boulma, la NBA va prochainement débuter sa campagne de recrutement pour le développement de sa Ligue Européenne.
Le PSG et QSI bientôt en NBA ?
Plusieurs grandes villes vont se porter candidates, avec Paris, Londres, Istanbul ou encore Rome. L’objectif de QSI est donc de s’implanter en NBA, et pour cela, les propriétaires du PSG pourront compter sur l’appui de la superstar Kevin Durant, qui depuis quelques mois, est actionnaire minoritaire du club parisien par l’intermédiaire de sa structure Boardroom. Journaliste pour Forbes, Evan Sidery a confirmé l’implication de Durant dans les négociations.
Un rôle majeur avec Kevin Durant
« Kevin Durant, récemment devenu actionnaire minoritaire du PSG, jouera un rôle majeur dans leur transfert vers la nouvelle ligue européenne de la NBA qui sera lancée dans quelques années. Le PSG paiera des frais d'expansion de plus de 427M€ pour rejoindre le club, et Durant aura une voix forte dans les processus de prise de décision », écrit ce dernier sur X.