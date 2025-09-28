Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme révélé récemment, le PSG va se porter candidat pour un énorme projet en NBA : celui de la création d’une Ligue Européenne. QSI veut absolument y participer, et pourrait compter sur le soutien de la superstar Kevin Durant pour se mettre en avant. Journaliste, Evan Sidery a confirmé que l’ailier des Rockets de Houston aura son rôle à jouer.

Le PSG bientôt en NBA ? C’est en tout cas ce dont rêve QSI, actionnaire majoritaire du club parisien depuis 2011. Comme l’a récemment révélé le journaliste Abdellah Boulma, la NBA va prochainement débuter sa campagne de recrutement pour le développement de sa Ligue Européenne.

Le PSG et QSI bientôt en NBA ? Plusieurs grandes villes vont se porter candidates, avec Paris, Londres, Istanbul ou encore Rome. L’objectif de QSI est donc de s’implanter en NBA, et pour cela, les propriétaires du PSG pourront compter sur l’appui de la superstar Kevin Durant, qui depuis quelques mois, est actionnaire minoritaire du club parisien par l’intermédiaire de sa structure Boardroom. Journaliste pour Forbes, Evan Sidery a confirmé l’implication de Durant dans les négociations.