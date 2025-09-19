PSG - Qatar : Le projet fou à 425M€ en NBA

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais avec l’arrivée récente de la star Kevin Durant au capital du club, le PSG souhaite développer un projet avec la NBA. Alors que la Ligue américaine se prépare à ouvrir le processus d’attribution de sa future Ligue Européenne, le club parisien, par l’intermédiaire de QSI, devrait se porter candidat.

Le PSG va-t-il se lancer en NBA ? Il y a plusieurs mois, le club de la capitale officialisait l’arrivée de la star Kevin Durant (Rockets de Houston) en tant qu’actionnaire minoritaire. La vedette américaine détient désormais 1 % des parts du club par l’intermédiaire de sa structure Boardroom en juin dernier. Surtout, cette arrivée de Kevin Durant au capital a permis au PSG et à QSI de poser les bases d’un projet fou : détenir une franchise NBA dans le futur.

QSI veut créer sa franchise NBA En effet, la Grande Ligue américaine va prochainement ouvrir ses candidatures pour son projet de Ligue Européenne comme le rapporte le journaliste Abdellah Boulma. Parmi les villes concernées par ce projet, on retrouve donc Paris, Londres, mais aussi Istanbul et Rome. Ce projet vise un lancement prévu entre 2027 et 2028.