Officiel - Nouvelle signature : Le PSG annonce un accord

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà lancé dans l'esport depuis des années, le PSG semble vouloir explorer cette voie avec un peu plus d'insistance en ce moment. Le club français vient d'annoncer un nouveau partenariat avec Team Vitality, l'une des structures majeures de l'esport français pour son équipe sur EA Sports FC (anciennement FIFA).

Déjà présent dans l'esport à l'image de son retour sur League of Legends avec la structure hongkongaise Talon cet été, le PSG n'en a pas fini puisqu'une nouvelle collaboration vient d'être annoncée. C'est avec les Abeilles, le surnom donné aux joueurs de Team Vitality, que les Parisiens ont choisi de s'associer. Une nouvelle occasion pour eux de profiter d'un rayonnement à l'international.

Nouvel accord déniché au PSG Le message est plutôt clair : le PSG a envie de se montrer dans le domaine de l'esport. Le club de la capitale est pleinement relancé dans le monde du jeu vidéo grâce à cette collaboration avec Team Vitality. Pour le moment, il ne s'agit là que d'une association sur le jeu EA Sports FC, anciennement appelé FIFA, comme le rappelle L'Equipe. C'est aussi la première fois que le PSG se lie d'un partenariat esportif avec un club français.