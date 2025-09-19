Officiel - Nouvelle signature : Le PSG annonce un accord

Déjà lancé dans l'esport depuis des années, le PSG semble vouloir explorer cette voie avec un peu plus d'insistance en ce moment. Le club français vient d'annoncer un nouveau partenariat avec Team Vitality, l'une des structures majeures de l'esport français pour son équipe sur EA Sports FC (anciennement FIFA).
Déjà présent dans l'esport à l'image de son retour sur League of Legends avec la structure hongkongaise Talon cet été, le PSG n'en a pas fini puisqu'une nouvelle collaboration vient d'être annoncée. C'est avec les Abeilles, le surnom donné aux joueurs de Team Vitality, que les Parisiens ont choisi de s'associer. Une nouvelle occasion pour eux de profiter d'un rayonnement à l'international.
Nouvel accord déniché au PSG
Le message est plutôt clair : le PSG a envie de se montrer dans le domaine de l'esport. Le club de la capitale est pleinement relancé dans le monde du jeu vidéo grâce à cette collaboration avec Team Vitality. Pour le moment, il ne s'agit là que d'une association sur le jeu EA Sports FC, anciennement appelé FIFA, comme le rappelle L'Equipe. C'est aussi la première fois que le PSG se lie d'un partenariat esportif avec un club français.
Grands débuts sur FC26
L'équipe parisienne évoluera prochainement en eLigue1 sur FC26, dont la sortie est attendue prochainement. Une collaboration qui semble ravir le PSG. « Vitality est venu vers nous il y a un peu plus d'un an. C'est une collaboration qui a vraiment du sens pour nous pour accélérer la compétitivité de notre projet, parce que c'est une structure qui a montré qu'elle savait performer aussi de manière pérenne. En termes de marque et d'ADN, c'est la plus grosse structure esport française, qui performe à l'international, comme le PSG. On s'est retrouvés en se disant qu'on allait prendre le meilleur des deux mondes. Avec deux belles marques, très parisiennes, on sait qu'en termes d'activation, on aura plein de choses à faire ensemble » explique Nadia Benmokhtar, directrice de la diversification et du merchandising pour le PSG.