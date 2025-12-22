Transfert à l’OL : La décision choc du Real Madrid !

Pierrick Levallet

L’OL aurait prévu de se montrer très actif sur le mercato cet hiver. Le club rhodanien tiendrait d’ailleurs sa première recrue de janvier avec Endrick. L’international auriverde devrait débarquer en prêt d’ici quelques jours. Mais contrairement aux dirigeants lyonnais, le Real Madrid n’aurait pas prévu grand-chose au niveau du recrutement hivernal.

L’OL n’aurait pas prévu de rester les bras croisés sans rien faire cet hiver sur le mercato, au contraire. Le club rhodanien devrait se montrer plutôt actif en janvier, afin d’offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Les dirigeants lyonnais tiendraient d’ailleurs déjà leur premier renfort de l’hiver.

Endrick arrive à l'OL ! En effet, l’OL devrait bel et bien mettre la main sur Endrick. L’international auriverde devrait débarquer en prêt en provenance du Real Madrid pour récupérer du temps de jeu et se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. En revanche, les Merengue n’auraient pas vraiment prévu grand-chose sur le mercato en janvier.