Transfert à 1M€ : L’OL reçoit une réponse cash !

Pierrick Levallet

L’OL entend profiter du mercato hivernal pour offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca pour la seconde partie de saison. Le club rhodanien doit néanmoins veiller à ses dépenses au vu de sa situation économique. Les dirigeants lyonnais auraient ainsi jeté leur dévolu sur Himad Abdelli. Le SCO d'Angers serait toutefois contre son départ, malgré son contrat qui expire en juin prochain.

En grande difficulté sur le plan financier, l’OL souhaite toutefois se montrer actif sur le mercato cet hiver. Les dirigeants lyonnais aimeraient offrir à Paulo Fonseca de nouvelles solutions pour combler certaines lacunes de l’effectif. Le club rhodanien devrait déjà accueillir Endrick en prêt en provenance du Real Madrid. Mais les Gones ne devraient pas s’arrêter là.

L'OL fonce sur Himad Abdelli L’OL voudrait également renforcer l’entrejeu de Paulo Fonseca. Et dans cette optique, les Lyonnais pourraient piocher directement en Ligue 1. La direction rhodanienne en pincerait en effet pour Himad Abdelli. Le milieu offensif de 26 ans voit son contrat avec le SCO d'Angers expirer dans 6 mois. L’OL chercherait donc à le recruter à moindre coût dès cet hiver. Une offre d’1M€ a été évoquée.