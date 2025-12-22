Officiel : L’OL annonce un transfert à 8M€ !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté à Wolsburg l’été dernier, Saël Kumbedi ne reviendra pas à l’OL. Comme attendu, le défenseur âgé de 20 ans a été transféré définitivement chez le club allemand, ce qu’ont annoncé les Gones ce lundi. Une opération qui va rapporter 8M€ bonus compris à Lyon, avec 10 % sur une éventuelle plus-value future.

Dans une situation financière délicate, l’OL va enregistrer une rentrée d’argent bienvenue. Ce lundi, Lyon a officialisé le départ de Saël Kumbedi, prêté à Wolfsburg l’été dernier. Le club allemand a levé l’option d’achat du défenseur âgé de 20 ans, comme l’ont annoncé les Gones.

« L’Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg » « L’Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Le club de Bundesliga a levé l’option d’achat fixée à 6 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2 M€, ainsi que d’un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future », a indiqué l’OL dans un communiqué publié sur son site internet.