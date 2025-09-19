Lamine Yamal : Le mensonge qui va rendre fou Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de la remise du Ballon d'Or, les rumeurs pullulent sur les réseaux sociaux. Plusieurs d'entre elles sont évidemment fausses, à l'image d'un classement qui semble être montage et qui annonce la victoire de Lamine Yamal face à Ousmane Dembélé. Mais Giovanni Castaldi assure qu'il s'agit d'un fake.

Lundi prochain, la cérémonie du Ballon d'Or se déroulera au Théâtre du Châtelet, et cette année, le dénouement n'est pas encore acté. En effet, Ousmane Dembélé part avec une longueur d'avance sur Lamine Yamal grâce à la victoire du PSG en Ligue des champions, mais tout semble encore jouable.

Les rumeurs enflamment les réseaux sociaux Et comme tout les ans, les rumeurs affluent sur les réseaux sociaux avec certaines personnes qui affirment avoir eu accès au classement en avant première. Sur X, une capture d'écran de ce qui est présenté comme une fuite du classement final circule d'ailleurs ces dernières heures et donne Lamine Yamal vainqueur devant Ousmane Dembélé et Vitinha.