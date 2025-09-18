Dembélé Ballon d’Or : Un grand nom de l'OM veut voler la vedette au PSG !

Axel Cornic

Très critiqué il y a encore un an, Ousmane Dembélé s’est totalement métamorphosé depuis que Luis Enrique l’a replacé d’ans l’axe de l’attaque. Et la star du Paris Saint-Germain, central dans les succès de la saison dernière, semble être l’un des grands favoris pour le prochain Ballon d’Or.

L’attente est presque finie. Dans seulement quelques jours, un Français pourrait succéder à l’Espagnol Rodri et être nommé Ballon d’Or 2025. Auteur d’une saison incroyable, Ousmane Dembélé est l’un des grands favoris pour la célèbre distinction individuelle, qui pourrait venir couronner tout ce qu’il a fait avec le PSG.

« La saison de Dembélé est ahurissante en termes de statistiques » Il n’y a pas que les Parisiens qui espèrent voir Dembélé devenir le nouveau Ballon d’Or. Ancien défenseur de l’OM désormais entraineur, Habib Beye semble également pencher pour l’ailier du PSG. « Pour moi, je pense qu'ils ont fait une telle saison qu'on ne serait pas surpris si c'était un des joueurs du PSG comme Dembélé ou Hakimi, mais sincèrement, la saison d'Ousmane Dembélé est ahurissante en termes de statistiques » a expliqué le coach du Stade Rennais, dans des propos rapportés par L’Equipe.