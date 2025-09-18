Son avion est prêt, une nouvelle recrue arrive au PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le Paris Saint-Germain version féminine semble bien décidé à renforcer son effectif dans les jours à venir. Le club de la capitale s’apprête à finaliser deux recrues en provenance du Brésil : Vitoria Yaya et Isabela Chagas. Deux profils jeunes, talentueux et déjà expérimentés, qui viendraient répondre à des besoins précis dans l’effectif parisien

Alors que la saison vient à peine de commencer, le PSG version féminine se montre déjà très actif sur le marché des transferts. À la recherche de profils capables de renforcer l’équipe dès cet automne, le club de la capitale s’apprête à accueillir deux joueuses prometteuses venues du Brésil.

Une joueuse en route pour le PSG Selon les informations de LANCE, le PSG serait sur le point de recruter Vitoria Yaya. Malgré un contrat qui courait encore sur six mois, le club parisien serait prêt à débourser environ 150 000€ pour accélérer son arrivée. Internationale brésilienne, elle a brillé lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, remportant la médaille d'argent avec sa sélection. Yaya aurait déjà fait ses adieux à ses coéquipières et aurait embarqué pour la France ce jeudi, signe que son arrivée est imminente.