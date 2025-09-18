Marcelo : L'énorme coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, les Champions d'Europe ont fait un retour remarqué en Ligue des champions en dominant largement l'Atalanta au Parc des Princes (4-0). Une rencontre durant laquelle, Nuno Mendes s'est particulièrement distingué inscrivant notamment un superbe but. Très impressionné par la prestation du latéral du PSG, Walid Acherchour estime qu'il n'avait pas vu un joueur aussi fort à ce poste depuis la légende du Real Madrid, Marcelo.

Nuno Mendes fait halluciner Walid Acherchour « Nuno Mendes, c'est n'importe quoi. Je vais aller plus loin. A ce poste-là, depuis Marcelo, je n'ai pas vu un mec capable d'aller à 10 000 à l'heure et d'avoir des changements de rythme avec une qualité technique aussi soyeuse », lâche-t-il au micro de WinamaxTV, avant de poursuivre.