OM - PSG : Luis Enrique annule tout pour sa sécurité !

Amadou Diawara

Pour les deux derniers matchs du PSG, Luis Enrique était dans les tribunes du Parc des Princes en première mi-temps, et ce, pour avoir un meilleur angle de vue. Interrogé en conférence de presse, le coach espagnol a fait savoir qu'il comptait rester en bord terrain lors du Classique face à l'OM ce dimanche, et ce, pour ne pas risquer d'être pris pour cible par les supporters marseillais au Vélodrome.

Lors de la réception du RC Lens au Parc des Princes, Luis Enrique a créé la surprise. En effet, le coach du PSG a assisté à la première mi-temps de la rencontre depuis les tribunes, et ce, pour avoir un meilleur angle de vue.

«A l’extérieur, je ne pense pas rester en haut» « Il y a très longtemps que je pense avec le staff à améliorer notre performance. J’ai vu les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J’ai vu la première période en tribunes et c’est magnifique ! C’est différent, car je peux tout contrôler et c’est une option intéressante que je pourrais utiliser à l’avenir. Tu peux faire une causerie parfaite car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Cela donne beaucoup d’informations et je pense que c’est positif. J’ai vu la deuxième période de façon normale », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse, et ce, après la victoire du PSG face au RC Lens dimanche (2-0).