OM - PSG : Luis Enrique annule tout pour sa sécurité !

Pour les deux derniers matchs du PSG, Luis Enrique était dans les tribunes du Parc des Princes en première mi-temps, et ce, pour avoir un meilleur angle de vue. Interrogé en conférence de presse, le coach espagnol a fait savoir qu'il comptait rester en bord terrain lors du Classique face à l'OM ce dimanche, et ce, pour ne pas risquer d'être pris pour cible par les supporters marseillais au Vélodrome.
Lors de la réception du RC Lens au Parc des Princes, Luis Enrique a créé la surprise. En effet, le coach du PSG a assisté à la première mi-temps de la rencontre depuis les tribunes, et ce, pour avoir un meilleur angle de vue.
«A l’extérieur, je ne pense pas rester en haut»
« Il y a très longtemps que je pense avec le staff à améliorer notre performance. J’ai vu les coachs de rugby regarder avec une perspective différente. J’ai vu la première période en tribunes et c’est magnifique ! C’est différent, car je peux tout contrôler et c’est une option intéressante que je pourrais utiliser à l’avenir. Tu peux faire une causerie parfaite car tu vois qui a été bon sur la pelouse. Cela donne beaucoup d’informations et je pense que c’est positif. J’ai vu la deuxième période de façon normale », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse, et ce, après la victoire du PSG face au RC Lens dimanche (2-0).
«Pour mon intégrité, c’est mieux de rester en bas»
Lors du choc entre le PSG et l'Atalanta de ce mercredi soir, Luis Enrique était une nouvelle fois dans les travées du Parc des Princes en première mi-temps. Toutefois, l'entraineur de 55 ans ne compte pas imiter les coachs de rugby à l'extérieur, notamment au Vélodrome ce dimanche soir. Présent en conférence de presse d'après-match ce mercredi soir, Luis Enrique a avoué qu'il ne voulait pas prendre le moindre risque face à l'OM. « Qu’appréciez-vous dans le fait de voir la première période en tribune de presse ? Allez-vous continuer à Marseille ou Barcelone ? C’est toujours mieux pour avoir des informations et une meilleure vision. L’équipe a surmonté le pressing de manière brillante. On voit mieux l’identité de l’adversaire. Ils étaient plus bloc médian en seconde période, mais on a continué à dominer. A l’extérieur, je ne pense pas rester en haut. Pour mon intégrité, c’est mieux de rester en bas », a confié l'Espagnol.