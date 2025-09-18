«J’ai eu un petit problème...» : La grosse frayeur avec une star du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tenait du titre, le Paris SG a parfaitement débuté sa nouvelle campagne de Ligue des champions en s’imposant largement face à l’Atalanta Bergame (4-0) sur la pelouse du Parc des Princes. Buteur ce mercredi soir, Khvicha Kvaratskhelia est revenu sur son état, quelques jours après sa sortie sur blessure contre le RC Lens.

Le PSG a envoyé un message aux autres équipes pour son retour en Ligue des champions. Ce mercredi soir, la bande à Luis Enrique s’est largement imposée face à l’Atalanta Bergame (4-0), grâce notamment à une réalisation de Khvicha Kvaratskhelia, titularisé d’entrée trois jours après sa sortie sur blessure contre le RC Lens.

« Le staff médical m'a dit que ça allait être bon » Dimanche, le public du Parc des Princes a retenu son souffle en voyant le numéro 7 sortir à la demi-heure de jeu, touché à un mollet. Un coup dur alors que le Paris Saint-Germain doit déjà se passer d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué pour plusieurs semaines. Mais plus de peur que de mal pour Khvicha Kvaratskhelia, qui a pu tenir sa place mercredi soir pour l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions. « J'ai eu un petit problème mais le staff médical m'a dit que ça allait être bon aujourd'hui. J'étais à 100 % de mes capacités », a rassuré le Géorgien au micro de Canal+ après la rencontre.