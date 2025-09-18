PSG : Le transfert d’un joueur «de première classe» est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la veille de son entrée en lice en Ligue des champions, Pep Guardiola a rendu hommage à l'une de ses recrues : Gianluigi Donnarumma. Vendu par le PSG lors du dernier mercato estival, le portier italien s'est déjà montré décisif en Premier League, notamment lors du choc face à Manchester United.

Malgré sa dernière saison étincelante, Gianluigi Donnarumma n’a pas été conservé par le PSG. Le portier italien de 26 ans, remplacé par Lucas Chevalier, n’a eu d’autres choix que de rejoindre Manchester City.

Guardiola s'enflamme pour Donnarumma Un souhait de Pep Guardiola, ravi de pouvoir compter sur un gardien de sa trempe en Ligue des champions. A la veille de son entrée en lice face à Naples, le coach de Manchester City a rendu hommage à Donnarumma et à ses qualités.