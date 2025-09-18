PSG : Le transfert d’un joueur «de première classe» est annoncé

A la veille de son entrée en lice en Ligue des champions, Pep Guardiola a rendu hommage à l'une de ses recrues : Gianluigi Donnarumma. Vendu par le PSG lors du dernier mercato estival, le portier italien s'est déjà montré décisif en Premier League, notamment lors du choc face à Manchester United.
Malgré sa dernière saison étincelante, Gianluigi Donnarumma n’a pas été conservé par le PSG. Le portier italien de 26 ans, remplacé par Lucas Chevalier, n’a eu d’autres choix que de rejoindre Manchester City.
Guardiola s'enflamme pour Donnarumma
Un souhait de Pep Guardiola, ravi de pouvoir compter sur un gardien de sa trempe en Ligue des champions. A la veille de son entrée en lice face à Naples, le coach de Manchester City a rendu hommage à Donnarumma et à ses qualités.
« C'est un gardien de première classe ! »
« Je dirais qu’au cours de la dernière décennie, nous avons toujours eu des gardiens incroyables. Ederson a fait un travail incroyable, ainsi que les autres gardiens qui nous ont aidés. Gigio, avec son âge de 26 ans, vient pour de nombreuses années, et bien sûr c'est un gardien de première classe ! » a déclaré Guardiola en conférence de presse et dans des propos rapportés par le journaliste italien Fabrizio Romano.