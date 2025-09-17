Lamine Yamal prend rendez-vous avec le PSG !

Amadou Diawara

Victime d'une pubalgie, Lamine Yamal est forfait pour le duel entre le FC Barcelone et Newcastle, programmé ce jeudi soir au St. James' Park. Selon la presse espagnole, le crack de 18 ans s'est fixé l'objectif d'être rétabli pour le choc face au PSG. Une rencontre prévue le 1er octobre en Catalogne.

Le FC Barcelone a perdu sa star. En effet, Lamine Yamal s'est blessé. Forfait contre Valence ce dimanche, le numéro 10 du Barça n'est pas remis de sa pubalgie. D'après les dernières indiscrétions de Marca, divulguées ce mardi, Lamine Yamal va manquer la confrontation face à Newcastle, programmée ce jeudi soir au St. James' Park.

Yamal souffre d'une pubalgie Comme indiqué par El Chiringuito ce mercredi, Lamine Yamal ne devrait pas revenir de si tôt. A en croire le média ibérique, le jeune talent de 18 ans aurait d'ores et déjà coché une date sur son calendrier pour son retour en forme.