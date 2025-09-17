Ousmane Dembélé : Le coup de pression du PSG !

Pierrick Levallet

Auteur de la meilleure saison de sa carrière, Ousmane Dembélé est le candidat favori pour remporter le Ballon d’Or cette année. Le PSG fait d’ailleurs campagne pour son attaquant de 28 ans depuis plusieurs mois maintenant, et n’a pas hésité à mettre un peu la pression en coulisses pour que son joueur vedette soit sacré meilleur joueur du monde.

En mai dernier, le PSG a réalisé son grand rêve. Le club de la capitale a remporté sa première Ligue des champions de son histoire. Depuis, les Rouge-et-Bleu font campagne pour voir Ousmane Dembélé être sacré Ballon d’Or le 22 septembre prochain. L’attaquant de 28 ans a réalisé la meilleure saison de sa carrière (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs) et est donc le grand favori pour le graal.

Le PSG met la pression pour le Ballon d'Or Comme le rapporte AS, le PSG n’a d’ailleurs pas hésité à mettre la pression en coulisses pour qu’Ousmane Dembélé soit sacré Ballon d’Or dans quelques jours. Les dirigeants parisiens craindraient que Lamine Yamal ne profite de la sur-représentation des Rouge-et-Bleu dans la liste des nommés (9 joueurs sur 30 finalistes) pour devancer le champion du monde 2018. Le phénomène du FC Barcelone est le principal rival d'Ousmane Dembélé, et le PSG refuse de voir le graal être attribué à quelqu'un d'autre que sa star.