Ousmane Dembélé Ballon d’Or : L’annonce cash du PSG !

Pierrick Levallet

Le 22 septembre prochain, France Football va dévoiler le nom du lauréat du Ballon d’Or 2025. Ousmane Dembélé figure naturellement parmi les favoris pour remporter le graal. Vainqueur de la Ligue des champions avec le PSG, l’attaquant de 28 ans a réalisé la meilleure saison de sa carrière (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs). Luis Campos a d’ailleurs fait savoir qu’il s’agirait presque d’un scandale si Ousmane Dembélé n’était pas sacré Ballon d’Or dans quelques jours.

«S'il n'est pas Ballon d'or, c'est que les personnes qui ont voté n'ont pas la compétence de voter pour le Ballon d'or» « Le PSG a neuf nommés au Ballon d'or. On en est très contents. D'autres joueurs méritent aussi d'y être, comme Barcola ou Pacho. Ousmane Dembélé a été élu meilleur joueur de la LDC, meilleur joueur de son championnat, il a tout gagné, s'il s'appelle Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de discussion. S'il n'est pas Ballon d'or, c'est que les personnes qui ont voté n'ont pas la compétence de voter pour le Ballon d'or » a d'abord lancé le conseiller football du PSG dans un entretien accordé à RMC.