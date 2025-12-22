L'OM lui fait un cadeau à 50 000€, le grand ouf de soulagement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche, l'OM affrontait Bourg-Péronnas en Coupe de France pour son entrée en lice. Le club de National n'a pas tenu le choc (6-0) mais a tout de même vécu une belle expérience en affrontant l'une des meilleures équipes de Ligue 1. Comme traditionnellement, l'OM a laissé sa part des recettes au club qui est l'un des plus petits budgets à son échelle. Une somme qui pourrait atteindre les 50 000€ !

Dans cette compétition qui permet aux petites équipes de se confronter au meilleur niveau en France, Bourg-Péronnas n'a pas fait illusion sur le plan sportif. Au moins, cela a permis de recevoir l'OM à Bourg-en-Bresse, de quoi créer un bel événement dans la région. Gilles Garnier, le président du club, assure que Pablo Longoria l'a remercié pour l'accueil réservé.

« C'est notre seule victoire ce soir » Modeste club de National, Bourg-Péronnas a accueilli l'OM dans son stade. Comme c'est le cas traditionnellement, les clubs professionnels laissent leur part de recettes aux amateurs. Le club phocéen n'a pas dérogé à la tradition. « Marseille a-t-il laissé sa part des recettes ? C’est notre seule victoire ce soir (sourire). Pablo Longoria m’a dit qu’il n’y avait pas de problème pour ça, tout s’est bien passé. Il m’a dit qu’ils avaient été très bien accueillis. C’est tout benef’ pour notre club, c’est un sacré bol d’oxygène que l’on prend en matière comptable et financière. Je suis content pour le club et l’institution. L’année dernière, nous avions eu la chance d’avoir des jeunes joueurs très talentueux qui avaient été désirés ailleurs et que l’on avait vendus. Cette année ce ne sera peut-être pas le cas, mais au moins, on a cette journée qui va nous permettre de finir sereinement et correctement la saison » s'est réjouit Gilles Garnier pour Le Progrès.