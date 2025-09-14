Ousmane Dembélé : La décision qui va lui offrir... le Ballon d'or ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est passé de virevoltant ailier et déstabilisateur des défenses adverses à attaquant de pointe redoutable après la décision de Luis Enrique de le repositionner à la pointe de l'attaque. Un choix gagnant d'après Pierre Sage, entraîneur du RC Lens, en marge de la cérémonie du Ballon d'or.

Dans huit jours, la traditionnelle cérémonie du Ballon d'or rendra son verdict. Qui d'Ousmane Dembélé, de Lamine Yamal ou des 28 autres prétendants au Saint-Graal individuel suprême sera couronné ?

«Ousmane Dembélé en 9 ? Oui, j'aime beaucoup» Grâce à son repositionnement au poste d'avant-centre au PSG orchestré par Luis Enrique, Ousmane Dembélé a été transformé selon Pierre Sage. « Ousmane Dembélé en 9 ? Oui, j'aime beaucoup. Au-delà de l'aspect offensif, c'est aussi ce qu'il fait sur le plan défensif en terme de pressing. Je pense qu'il a compris qu'en mettant en pratique cette chose-là au même titre que ses partenaires qu'ils allaient avoir encore plus le ballon et de marquer des buts aussi rapidement parce qu'ils ont marqué des buts en interceptant dans les 16 mètres. »