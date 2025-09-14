PSG : Un retour surprise annoncé à Barcelone ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au retour de la trêve internationale, le PSG va avoir un calendrier chargé, notamment avec le début de la Ligue des Champions. Ayant perdu Désiré Doué et Ousmane Dembélé sur blessure, le club parisien va devoir trouver des options en attaque. Néanmoins, l’un des deux joueurs pourrait faire son retour face à Barcelone au début du mois d’octobre.

Le PSG va entamer des semaines très chargées. Le club parisien reçoit le RC Lens ce dimanche, avant de recevoir l’Atalanta mercredi soir pour son premier match de la phase de championnat de la Ligue des Champions. Le club de la capitale se déplacera ensuite à Marseille, avant un nouveau déplacement très compliqué à Barcelone en Coupe d’Europe.

Deux blessés importants au PSG Et tout cela, Paris va devoir l’effectuer sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux blessés avec l’équipe de France durant la trêve internationale. Le numéro 10 sera absent six semaines, alors que pour le numéro 14, il s’agit d’une indisponibilité de quatre semaines. Si Luis Enrique dispose de plusieurs options pour les remplacer, leurs absences va peser.