PSG : L’entraîneur claque la porte, «je voulais partir»

Aujourd'hui sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti est revenu sur son passage au Paris Saint-Germain. Arrivé en janvier 2012 au tout début de l’ère QSI, l’Italien n’était resté qu’une saison et demie avant de filer au Real Madrid. Dans un entretien, il a expliqué les raisons de son départ et évoqué ses souvenirs parisiens.
Lorsque Carlo Ancelotti débarque à Paris, le PSG entame sa transformation sous l’impulsion de QSI. Le technicien italien, déjà auréolé d’une réputation prestigieuse après ses succès à Milan et à Chelsea, incarne alors le choix fort de la direction qatarie. Mais malgré un effectif en construction et de grands moyens, l’aventure tourne court. Ancelotti décide de quitter le club dès 2013, alors même que Nasser al-Khelaïfi souhaitait prolonger son contrat.
« Si j'avais voulu rester, j'aurais pu »
Aujourd'hui au Brésil, le technicien italien est revenu sur son départ du PSG. « Au final, je voulais partir. Le PSG n'a pas voulu me remercier. Nasser voulait même prolonger mon contrat. D'accord, l'attitude du club après une défaite à Nice, en décembre, n'avait pas été bonne (le PSG lui avait posé un ultimatum avant la réception du FC Porto en Ligue des champions). Mais si j'avais voulu rester, j'aurais pu » a confié Ancelotti à L'Equipe.
Tout est bien qui finit bien
Malgré les conditions de son départ, Ancelotti conserve de bonnes relations avec le PSG. « On peut rencontrer des problèmes sur le moment, mais j'ai gardé une très bonne relation avec Nasser (al-Khelaïfi). , je garde un très bon souvenir de mon année et demie à Paris. J'en ai récemment parlé avec Marquinhos. J'ai été au début d'une aventure nouvelle » a-t-il déclaré.