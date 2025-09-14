PSG : L’entraîneur claque la porte, «je voulais partir»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti est revenu sur son passage au Paris Saint-Germain. Arrivé en janvier 2012 au tout début de l’ère QSI, l’Italien n’était resté qu’une saison et demie avant de filer au Real Madrid. Dans un entretien, il a expliqué les raisons de son départ et évoqué ses souvenirs parisiens.

Lorsque Carlo Ancelotti débarque à Paris, le PSG entame sa transformation sous l’impulsion de QSI. Le technicien italien, déjà auréolé d’une réputation prestigieuse après ses succès à Milan et à Chelsea, incarne alors le choix fort de la direction qatarie. Mais malgré un effectif en construction et de grands moyens, l’aventure tourne court. Ancelotti décide de quitter le club dès 2013, alors même que Nasser al-Khelaïfi souhaitait prolonger son contrat.

« Si j'avais voulu rester, j'aurais pu » Aujourd'hui au Brésil, le technicien italien est revenu sur son départ du PSG. « Au final, je voulais partir. Le PSG n'a pas voulu me remercier. Nasser voulait même prolonger mon contrat. D'accord, l'attitude du club après une défaite à Nice, en décembre, n'avait pas été bonne (le PSG lui avait posé un ultimatum avant la réception du FC Porto en Ligue des champions). Mais si j'avais voulu rester, j'aurais pu » a confié Ancelotti à L'Equipe.