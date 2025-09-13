PSG - Luis Enrique remplacé : Il fait une annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une lourd chute à vélo, Luis Enrique a été opéré d'une fracture à la clavicule ce qui a semé le doute sur sa présence au Parc des Princes dimanche pour la venue du RC Lens. Mais l'entraîneur du PSG a mis fin au suspens assurant qu'il serait bien présent sur le banc parisien pour diriger son équipe.

Alors que le PSG a perdu sur blessure Ousmane Dembélé et Désiré Doué durant la trêve internationale, Luis Enrique s'est également blessé. Victime d'une chute à vélo en Espagne, l'entraîneur parisien a été opéré d'une fracture à la clavicule comme le PSG l'a annoncé par le biais d'un communiqué.

Luis Enrique opéré de la claviule « À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d'informations prochainement », pouvait-on lire dans le communiqué du PSG.