PSG : Hospitalisé, Luis Enrique sort du silence

Victime d’une chute à vélo la semaine dernière, Luis Enrique a connu une trêve internationale mouvementée, souffrant d’une fracture de la clavicule. Opéré avec succès, l’Espagnol était bien présent ce samedi pour la conférence de presse d’avant-match pour la réception du RC Lens. Quelques minutes auparavant, l’entraîneur de 55 ans a été interrogé sur son état par PSG TV.

Si le PSG a perdu deux joueurs importants durant la trêve internationale avec Ousmane Dembélé, touché à la cuisse droite et absent six semaines, et Désiré Doué, souffrant d’une lésion au mollet droit et écarté des terrains pendant environ quatre semaines, Luis Enrique a également connu une grosse frayeur la semaine dernière en chutant à vélo.

Luis Enrique opéré pendant la trêve Pris en charge par les secours le 5 septembre dernier, Luis Enrique a subi une opération pour une fracture de la clavicule. Ce samedi, c’est donc avec le bras en écharpe que l’entraîneur du PSG s’est présenté face à la presse. Avant la traditionnelle conférence de presse de veille de match, Luis Enrique a donné de ses nouvelles auprès de PSG TV.