Remplaçant de Dembélé : Le PSG prépare une surprise !

La blessure d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France n’arrange pas les affaires du PSG. Le club de la capitale va devoir faire sans son joueur vedette pour les grandes échéances à venir. Ce dimanche contre le RC Lens, Luis Enrique aurait ainsi prévu une surprise pour pallier l’absence de l’attaquant de 28 ans.
La trêve internationale n’a clairement pas aidé le PSG. Alors que le club de la capitale fait son entrée en lice en Ligue des champions contre l’Atalanta le 17 septembre et dispute le Classique contre l’OM le 21 septembre, Ousmane Dembélé est sorti sur blessure avec l’équipe de France. L’attaquant de 28 ans va manquer entre six et huit semaines de compétition.
La blessure de Dembélé n'arrange pas les affaires du PSG
Luis Enrique va donc devoir trouver un moyen de compenser l’absence d’Ousmane Dembélé en plus de celle de Désiré Doué, également blessé. Le coach du PSG devrait donc faire tourner ce dimanche contre le RC Lens, afin de laisser ses cadres au frais pour les matchs importants. Le technicien espagnol aurait ainsi prévu une surprise pour ce dimanche.
Luis Enrique prépare une surprise en attaque
Comme le rapporte Le Parisien, le PSG devrait opter pour Kang-In Lee et Gonçalo Ramos pour épauler Khvicha Kvaratskhelia contre le RC Lens. Les deux premiers ont été utilisés avec parcimonie pendant la trêve. Le dernier match du Géorgien, lui, remonte à dimanche dernier. Les trois attaquants devraient ainsi former un trio inhabituel pour pallier la blessure d’Ousmane Dembélé. À voir s’ils sauront se montrer efficace face aux Sang-et-Or ce dimanche.