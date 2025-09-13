Luis Enrique - PSG : Un autre entraîneur contacté !

Par le passé, le Paris Saint-Germain a multiplié les tentatives pour attirer Massimiliano Allegri avant l’ère Luis Enrique. Mais le technicien italien, actuellement au Milan AC, a toujours décliné les avances du club francilien. Son mentor Giovanni Galleone, ancien coach de l'Udinese et du Napoli, a livré des explications surprenantes sur ces refus.
Bien avant Luis Enrique, Massimiliano Allegri figurait sur la short-list du PSG. Apprécié de Leonardo, ancien directeur sportif, et de Nasser Al-Khelaïfi, il apparaissait comme l’entraîneur idéal pour donner au club une stabilité tactique et une expérience européenne. Pourtant, malgré plusieurs ouvertures et contacts, Allegri a toujours refusé les avances du PSG.
Confirmation pour le PSG
Au cours d'un entretien accordé à la Repubblica Bologna, Giovanni Galeone a expliqué pourquoi Allegri avait refusé de signer au PSG, et plus globalement d'évoluer en Ligue 1. « Il m’a confié que gagner en France était trop facile pour lui. Il voyait comme ça comme une ligue pour célibataires et hommes mariés » a déclaré le mentor de l'actuel entraîneur du Milan AC.
Arsenal a aussi été recalé
Le PSG n'a pas été le seul club à avoir été recalé puisqu'Arsenal avait reçu la même réponse. « Je ne lui ai jamais pardonné » a confié Galeone ce vendredi.