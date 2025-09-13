Luis Enrique - PSG : Un autre entraîneur contacté !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Par le passé, le Paris Saint-Germain a multiplié les tentatives pour attirer Massimiliano Allegri avant l’ère Luis Enrique. Mais le technicien italien, actuellement au Milan AC, a toujours décliné les avances du club francilien. Son mentor Giovanni Galleone, ancien coach de l'Udinese et du Napoli, a livré des explications surprenantes sur ces refus.

Bien avant Luis Enrique, Massimiliano Allegri figurait sur la short-list du PSG. Apprécié de Leonardo, ancien directeur sportif, et de Nasser Al-Khelaïfi, il apparaissait comme l’entraîneur idéal pour donner au club une stabilité tactique et une expérience européenne. Pourtant, malgré plusieurs ouvertures et contacts, Allegri a toujours refusé les avances du PSG.

Confirmation pour le PSG Au cours d'un entretien accordé à la Repubblica Bologna, Giovanni Galeone a expliqué pourquoi Allegri avait refusé de signer au PSG, et plus globalement d'évoluer en Ligue 1. « Il m’a confié que gagner en France était trop facile pour lui. Il voyait comme ça comme une ligue pour célibataires et hommes mariés » a déclaré le mentor de l'actuel entraîneur du Milan AC.