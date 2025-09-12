Transfert de l'été au PSG, Luis Enrique fait une grosse demande en interne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que discret durant le mercato estival, le PSG n'a toutefois pas hésité à lâcher 66M€, bonus compris, pour s'attacher les services d'Illia Zabarnyi, qui débarque en provenance de Bournemouth. Il s'agit d'une volonté de Luis Enrique qui a réclamé sa signature afin d'apporter du poids et de la taille dans son secteur défensif.

Zabarnyi, la grosse demande de Luis Enrique En effet, selon les informations de L'EQUIPE, alors qu'il était déjà suivi lors du mercato d'hiver, Illia Zabarnyi a débarqué cet été sur demande du coach espagnol qui a pu mesurer la nécessité de recruter un profil défensif différent de ceux qu'il avait déjà. La volonté de Luis Enrique était de recruter un joueur capable d'apporter de la taille et de la puissance physique pour récupérer encore plus rapidement le ballon.