Adrien Rabiot : Nouveau transfert fracassant après l'OM ?

Axel Cornic

Devenu un leader dès sa première saison, Adrien Rabiot n’est déjà plus à l’Olympique de Marseille. Placé sur la liste des transferts après la bagarre de Rennes, le milieu de terrain a quitté le club phocéen pour signer à l’AC Milan, avec récemment un message pour faire ses adieux à ses anciens supporters.

L’histoire était belle, mais elle s’est terminée de la pire des manières. L’OM et Adrien Rabiot se sont quittés après seulement un an, avec son entourage qui a d’ailleurs tiré à boulets rouges sur Medhi Benatia et Pablo Longoria. Désormais à l’AC Milan, il devrait officiellement débuter sa nouvelle aventure ce week-end, avec la rencontre de Serie A face à Bologna.

« Tout étais beau en fait ! » Avant de refermer la page OM, l’international français a souhaité publier un message sur ses réseaux sociaux pour faire ses adieux aux fans marseillais. Mais ce message ne semble pas convaincre Jérôme Rothen, qui attend toujours qu’Adrien Rabiot s’exprime. « Tout étais beau en fait ! Il a tellement le droit de le penser qu’il a fait l’inverse pur partir. Si tu as de l’amour pour se maillot, tu montres aux dirigeants qu’ils se sont trompés » a déclaré l’ancien du PSG, devenu animateur sur RMC.