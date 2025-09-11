«Il a voulu venir» : De Zerbi balance une information sur le mercato de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse ce jeudi en marge de la réception de Lorient au Stade Vélodrome, Roberto De Zerbi a notamment fait le bilan d'un mercato très animé. L'entraîneur de l'OM a notamment commenté le prêt de Benjamin Pavard dans les dernières heures du marché. Et il confirme que l'international français avait très envie de signer à Marseille.

Hyper actif dans les dernières heures du mercato, l'OM a notamment obtenu le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard en provenance de l'Inter Milan. Interrogé sur ce renfort, Roberto De Zerbi révèle que l'international français voulait absolument signer à l'OM.

«Il a voulu venir de manière très enthousiaste» « Je m'attends à ce que Pavard soit le joueur qu'on connaît, qu'il apporte son expérience et sa personnalité. Il a voulu venir de manière très enthousiaste, ça nous rend heureux que les Français savent ce que l'OM représente. J'aime l'idée d'entraîner cette équipe parce que c'est un groupe fort. Il faudra être prêt en peu d'entraînement », lâche l'entraîneur de l'OM en conférence de presse.