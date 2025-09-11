«Je me suis dit qu'il était fou» : Pavard arrive à l’OM, le face-à-face avec De Zerbi est très attendu !

Désormais à l’OM, Benjamin Pavard va évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, un entraîneur notamment réputé pour son fort caractère. Pas de quoi inquiéter l’international français de 29 ans, dressant un parallèle entre le technicien italien et Simone Inzaghi, qu’il a côtoyé du côté de l’Inter Milan.
Recruté lors du dernier jour du mercato estival, Benjamin Pavard fait partie des douze renforts de l’OM. L’international français, appelé par Didier Deschamps pour pallier l’absence sur blessure de William Saliba, était présenté à la presse ce mercredi, à quelques jours de ses débuts probables sous ses nouvelles couleurs. A cette occasion, l’ancien de l’Inter a notamment été interrogé sur le gros caractère de Roberto De Zerbi.
« Ce sont des gens passionnés par leur métier »
« De Zerbi volcanique? Je crois que vous n'avez jamais vu Simone Inzaghi, a répondu Benjamin Pavard, en évoquant son ancien entraîneur à l’Inter. La première fois en Italie, je me suis dit qu'il était fou. Mais en fait, ce sont des gens passionnés par leur métier. Cela peut être un peu surprenant en France mais ce sont des vrais passionnés. J'ai hâte de commencer l'aventure avec le coach. »
« Son style me correspond »
Le champion du monde 2018 estime en effet que le jeu de Roberto De Zerbi va lui convenir. « Je ne connaissais pas De Zerbi personnellement mais je sais qu'il a fait du très bon travail, a ajouté Pavard. Son style me correspond. J'espère qu'on va faire une grande saison. J'ai été très impressionné en arrivant, c'est un club très pro. Je me sens bien, je suis dans un club de très haut niveau. »