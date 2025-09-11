«Je me suis dit qu'il était fou» : Pavard arrive à l’OM, le face-à-face avec De Zerbi est très attendu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désormais à l’OM, Benjamin Pavard va évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi, un entraîneur notamment réputé pour son fort caractère. Pas de quoi inquiéter l’international français de 29 ans, dressant un parallèle entre le technicien italien et Simone Inzaghi, qu’il a côtoyé du côté de l’Inter Milan.

Recruté lors du dernier jour du mercato estival, Benjamin Pavard fait partie des douze renforts de l’OM. L’international français, appelé par Didier Deschamps pour pallier l’absence sur blessure de William Saliba, était présenté à la presse ce mercredi, à quelques jours de ses débuts probables sous ses nouvelles couleurs. A cette occasion, l’ancien de l’Inter a notamment été interrogé sur le gros caractère de Roberto De Zerbi.

« Ce sont des gens passionnés par leur métier » « De Zerbi volcanique? Je crois que vous n'avez jamais vu Simone Inzaghi, a répondu Benjamin Pavard, en évoquant son ancien entraîneur à l’Inter. La première fois en Italie, je me suis dit qu'il était fou. Mais en fait, ce sont des gens passionnés par leur métier. Cela peut être un peu surprenant en France mais ce sont des vrais passionnés. J'ai hâte de commencer l'aventure avec le coach. »