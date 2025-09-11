OM : Deschamps annule son transfert, la folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps s’est fermement opposé à un transfert dès sa prise de fonctions à l’Olympique de Marseille. A l’été 2009, Mamadou Niang était sur le départ pour l’OL Ce que n’a pas voulu entendre l’actuel sélectionneur de l’équipe de France qui lui a fait une proposition qu’il n’a pas refusé.

Lorsque l’OL marchait sur le championnat de France dans les années 2000, le président de l’époque Jean-Michel Aulas faisait régulièrement son marché chez la concurrence. Certains joueurs lui ont cependant échappé comme Franck Ribéry en 2006 ou n’ont pas voulu signer à l’instar de Samir Nasri en 2008. Un an plus tard, le comité directeur de l’Olympique Lyonnais revenait à la charge pour un joueur de l’OM en la personne de Mamadou Niang.

«Deschamps me dit qu’il me laissera pas partir» Concernant le buteur sénégalais de l’OM qui avait 30 ans à l’époque, l’OL avait réussi à parvenir à un accord. L’échec de ce transfert est néanmoins dû à l’intervention de Didier Deschamps. « Mercato 2009, je dois signer à Lyon. J’avais une proposition de contrat, on s’était mis d’accord sur les chiffres. Le coach est mis au courant, monsieur Deschamps. On était en stage et il me convoque dans sa chambre. Il me dit qu’il me laissera pas partir ». a confié Mamadou Niang pendant l’émission Détective Mathoux de Canal+.