«Très content» : L’annonce cash d’Adrien Rabiot après son divorce avec l’OM !

Un an après avoir quitté la Juventus pour signer libre à l’OM, Adrien Rabiot a été transféré pendant la dernière ligne droite du mercato à l’AC Milan. Arrivé dans la ville lombarde ce jeudi, il a communiqué sa joie de rejoindre les vainqueurs de la Ligue des champions en 2003 et 2007.

Le rassemblement avec l’équipe de France ayant touché à sa fin quelques heures plus tôt, Adrien Rabiot prenait enfin la parole par le biais de ses réseaux sociaux afin de s’adresser aux supporters de l’OM. Évincé du groupe de Roberto De Zerbi après une bagarre avec Jonathan Rowe dans le vestiaire à Rennes à la mi-août, Rabiot a été transféré pour 10M€ à l’AC Milan lors des dernières heures du mercato estival.

«Je n'oublierai jamais l'ambiance du Vélodrome» « J'ai ressenti cette ferveur, cette passion, cet amour du football qui vous anime et qui fait de Marseille une ville et un club unique en France. Je n'oublierai jamais l'ambiance du Vélodrome. Les chants, les encouragements et ces « bras ». (…) Ce fut un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de Marseille. Merci pour tout, peuple blanc et bleu ».Voici un extrait du message publié par Adrien Rabiot mercredi soir avant de s’envoler ce jeudi pour Milan.