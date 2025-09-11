Transfert historique au Paris FC : Il signe pour un «très grand projet»

Joueur le plus cher de l’histoire du Paris FC, avec un transfert fixé à 17M€ en provenance du FC Porto, Otavio est revenu sur sa signature dans la capitale. A 23 ans, le défenseur brésilien se montre ambitieux pour ce nouveau projet et souhaite se faire remarquer dans son pays, où la Ligue 1 bénéficie d'une belle fenêtre d'exposition.
Pour espérer faire bonne figure en Ligue 1, le Paris FC a mis la main sur huit nouveaux joueurs durant le mercato estival : Kevin Trapp (gardien), Hamari Traoré, Otavio, Nhoa Sangui (défenseurs), Pierre Lees-Melou (milieu), Willem Geubbels, Moses Simon et Jonathan Ikoné (attaquants). Le promu a notamment fait parler en enrôlant Otavio, évoluant au FC Porto, dans le cadre d’un transfert estimé à 17M€, soit le plus élevé de son histoire.
« Ici, on m’a proposé un très grand projet, très ambitieux »
Rapporté par Le Parisien, le joueur de 23 ans, auteur de débuts compliqués avec une prestation ratée contre l’OM (2-5) avait d’afficher un meilleur visage face au FC Metz (3-2), a justifié sa signature au PFC. « Il est clair que j’aurais pu rester au Portugal mais il était aussi peut-être temps de découvrir autre chose. Ici, on m’a proposé un très grand projet, très ambitieux. J’ai beaucoup appris à Porto, maintenant j’espère grandir avec le Paris FC. J’ai envie de progresser et réussir une grande saison », a-t-il confié.
« Il y a beaucoup de visibilité en France »
« Il y avait une bonne exposition à Porto qui joue la Coupe d’Europe tous les ans. Mais il y a beaucoup de visibilité en France. La Ligue 1 est regardée au Brésil et partout dans le monde. J’ai parlé avec des amis comme Alexsandro (Lille), ils m’ont dit que du bien de la Ligue 1, que ce serait bien pour moi, et c’est ce qui m’a poussé à venir », poursuit Otavio.