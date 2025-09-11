Transfert historique au Paris FC : Il signe pour un «très grand projet»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur le plus cher de l’histoire du Paris FC, avec un transfert fixé à 17M€ en provenance du FC Porto, Otavio est revenu sur sa signature dans la capitale. A 23 ans, le défenseur brésilien se montre ambitieux pour ce nouveau projet et souhaite se faire remarquer dans son pays, où la Ligue 1 bénéficie d'une belle fenêtre d'exposition.

Pour espérer faire bonne figure en Ligue 1, le Paris FC a mis la main sur huit nouveaux joueurs durant le mercato estival : Kevin Trapp (gardien), Hamari Traoré, Otavio, Nhoa Sangui (défenseurs), Pierre Lees-Melou (milieu), Willem Geubbels, Moses Simon et Jonathan Ikoné (attaquants). Le promu a notamment fait parler en enrôlant Otavio, évoluant au FC Porto, dans le cadre d’un transfert estimé à 17M€, soit le plus élevé de son histoire.

« Ici, on m’a proposé un très grand projet, très ambitieux » Rapporté par Le Parisien, le joueur de 23 ans, auteur de débuts compliqués avec une prestation ratée contre l’OM (2-5) avait d’afficher un meilleur visage face au FC Metz (3-2), a justifié sa signature au PFC. « Il est clair que j’aurais pu rester au Portugal mais il était aussi peut-être temps de découvrir autre chose. Ici, on m’a proposé un très grand projet, très ambitieux. J’ai beaucoup appris à Porto, maintenant j’espère grandir avec le Paris FC. J’ai envie de progresser et réussir une grande saison », a-t-il confié.