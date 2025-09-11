Mbappé dragué par le clan Cristiano Ronaldo, la folle révélation !

Véritable prodige, Kylian Mbappé a fait parler de lui dès son plus jeune âge à l’AS Monaco. Et son ascension fulgurante a évidemment attiré des nombreux regards, comme celui d’un certain Jorge Mendes, agent des plus grandes stars de la planète football qui a notamment travaillé avec Cristiano Ronaldo.
Ce mercredi, c’est le jour de Kylian Mbappé. L’Equipe a décidé de consacrer le dernier numéro de son magazine à la star française du Real Madrid, avec des entretiens de ses proches les plus fidèles. C’est notamment le cas de son père, qui a dévoilé un épisode assez intéressant sur la carrière de son fils.
« C'est flatteur quand les "grandes personnes" viennent vous voir »
Wilfrid Mbappé est notamment revenu sur la fois où Jorge Mendes, agent à l’époque de Cristiano Ronaldo, l’avait dragué dans les loges du stade Louis II. « C'est flatteur quand les "grandes personnes" viennent vous voir, mais ça ne m'intéresse pas à ce moment-là. Je ne suis pas dans un truc "je suis le plus fort, je n'ai pas besoin de toi", et je n'ai jamais eu honte de demander de l'aide » a expliqué le père de Kylian Mbappé, dans L’Equipe Magazine.
« Je n'avais pas besoin qu'on vienne me raconter des histoires »
« Mais on avait un chemin qui ne correspondait pas à cette personne. Et je n'avais pas besoin qu'on vienne me raconter des histoires » a poursuivi Wilfrid Mbappé. « Ce n'est pas l'agent qui fait le travail, c'est Kylian. Et je pourrais presque dire que "tout le monde pourrait faire le travail avec Kylian". On n'a jamais eu à toquer à la porte des présidents pour dire "j'ai un joueur pas trop mal... " (Il rit) ».