Mbappé dragué par le clan Cristiano Ronaldo, la folle révélation !

Axel Cornic

Véritable prodige, Kylian Mbappé a fait parler de lui dès son plus jeune âge à l’AS Monaco. Et son ascension fulgurante a évidemment attiré des nombreux regards, comme celui d’un certain Jorge Mendes, agent des plus grandes stars de la planète football qui a notamment travaillé avec Cristiano Ronaldo.

Ce mercredi, c’est le jour de Kylian Mbappé. L’Equipe a décidé de consacrer le dernier numéro de son magazine à la star française du Real Madrid, avec des entretiens de ses proches les plus fidèles. C’est notamment le cas de son père, qui a dévoilé un épisode assez intéressant sur la carrière de son fils.

« C'est flatteur quand les "grandes personnes" viennent vous voir » Wilfrid Mbappé est notamment revenu sur la fois où Jorge Mendes, agent à l’époque de Cristiano Ronaldo, l’avait dragué dans les loges du stade Louis II. « C'est flatteur quand les "grandes personnes" viennent vous voir, mais ça ne m'intéresse pas à ce moment-là. Je ne suis pas dans un truc "je suis le plus fort, je n'ai pas besoin de toi", et je n'ai jamais eu honte de demander de l'aide » a expliqué le père de Kylian Mbappé, dans L’Equipe Magazine.