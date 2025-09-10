Kylian Mbappé : Le gros «problème» d'argent qui peut tout gâcher !

Alexis Brunet

Il y a quelques temps, la carrière de Paul Pogba aurait bien pu s’arrêter. Le footballeur avait été victime d’un guet-apens et des hommes cagoulés l’avaient menacé avec des armes à feu, lui demandant 13M€. Une affaire qui a fait réfléchir Kylian Mbappé et qui lui a fait prendre conscience que l’argent peut potentiellement gâcher sa carrière.

Après des mois d’inactivité, Paul Pogba a retrouvé un club cet été. Le milieu de terrain disposait de plusieurs propositions, mais il a décidé de s’engager avec l’AS Monaco, pour apporter toute son expérience à une jeune équipe. Le Français n’a toutefois pas encore joué en match officiel avec ses nouveaux coéquipiers, car il doit avant tout se refaire une condition physique.

Paul Pogba braqué par une arme à feu Il y a fort à parier que lorsque Paul Pogba fera son retour sur les terrains, il poussera un gros ouf de soulagement. L’ancien joueur de Manchester United n’a pas disputé un match professionnel depuis un long moment à cause d’une suspension pour dopage, mais il a également connu un gros problème dans la sphère privée. En 2022, le milieu de terrain a été victime d’un guet-apens orchestré entre autres par son frère Mathias. Des individus l’avaient braqué avec des armes à feu, et avaient exigé que le champion du monde leur remette pas moins de 13M€.