Lamine Yamal : Nouveau scandale à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Du haut de ses 18 ans, Lamine Yamal rend déjà le monde du football totalement fou. L’attaquant espagnol ne cesse d’éblouir son monde avec le FC Barcelone et la Roja. Mais le jeune prodige enchaîne les polémiques ces derniers temps. Et sa nouvelle célébration pourrait bien déclencher un nouveau scandale à l’étranger.

Lamine Yamal est très certainement le nouveau prodige du football mondial. Du haut de ses 18 ans, l’international espagnol ne cesse de choquer le monde avec le FC Barcelone de par sa précocité. Son talent est tel qu’il est déjà considéré comme l’un des grands favoris pour remporter le Ballon d’Or 2025. Mais le jeune phénomène enchaîne également les polémiques ces derniers temps.

Lamine Yamal enchaîne les polémiques depuis cet été Lamine Yamal s’est notamment fait remarquer cet été en multipliant les fêtes et les sorties avec des femmes. Tout cela s’est calmé avec la reprise de la saison. Mais le crack du FC Barcelone pourrait être au coeur d’un nouveau scandale à cause de sa nouvelle célébration.