Kylian Mbappé : Il annonce une grande nouvelle !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une première saison intéressante au Real Madrid même s'il n'a pas réussi à décrocher de titre majeur, Kylian Mbappé peut espérer réaliser un exercice 2025-2026 de bonne facture. L'attaquant français a entamé la nouvelle saison avec un peu plus de sérénité et forcément, il sera attendu au tournant. En comparant avec l'année dernière, Pierre Ménès trouve que le Bondynois offre plus de garanties.

Durant l'été 2024, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, son club de rêve. Pourtant l'adaptation a été difficile sur le terrain, lui qui sortait d'un Euro décevant. Il a eu du mal à faire parler ses qualités même si finalement, son bilan statistique est très bon. En ce début de saison, les choses sont complètement différentes. Pierre Ménès estime qu'il est de retour en grande forme.

Mbappé commence mieux qu'en 2024 Avec déjà 3 buts en Liga et un avec les Bleus, Kylian Mbappé pourrait proposer de grandes performances cette année. « Je pense que Mbappé fait un très bon début de saison, je le trouve physiquement beaucoup mieux que l’année dernière, je le trouve plus léger aussi dans sa tête. J’attends qu’il fasse cette fois-ci une grande et belle saison » analyse Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.