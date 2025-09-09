«J’ai porté plainte», Pierre Ménès saisit la justice !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne figure incontournable du Canal Football Club, Pierre Ménès a été évincé à la suite des accusations de la journaliste Marie Portolano, son ancienne collègue. Disparu des plateaux télés depuis, cette histoire le rattrape toujours puisqu'il n'a pas hésité à porter plainte en diffamation concernant des passages du livre de la journaliste "Je suis la femme du plateau". Cette dernière a été mise en examen et Pierre Ménès s'explique.

Déjà mis en cause à la suite du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", Pierre Ménès n'en a pas fini avec Marie Portolano. L'ancienne journaliste de Canal+ a sorti un livre en 2024, "Je suis la femme du plateau", dans lequel elle revient sur les violences sexistes et sexuelles dont elle dit avoir été victime au cours de sa carrière. Elle raconte notamment une agression datant de 2016 à Canal+. Jamais nommé, Pierre Ménès estime être identifiable et a décidé d'intervenir en saisissant la justice en juin dernier.

Pierre Ménès porte plainte contre Marie Portolano Il y a quelques jours, le média Les Jours révélait la mise en examen de Marie Portolano le 25 août dernier, une mesure très courante dans ce genre d'affaires. « J’ai porté plainte en diffamation suite à la sortie du bouquin de Portolano. La plainte a été déclarée recevable par le Parquet, à partir de là, la mise en examen de Portolano est automatique, c’est juste la loi » déclare Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.