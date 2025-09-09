Scandale raciste : Pierre Ménès piégé sur Tik Tok ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est en pleine polémique après ses propos sur les joueurs noirs en équipe de France, Pierre Ménès estime qu’il n’y a rien de raciste dans ses déclarations. Selon lui, les montages réalisés de son passage sur TV Liberté et diffusés sur YouTube et Tik Tok ont participé ne reflètent pas la totalité de son propos.

En évoquant une anecdote vécue par son fils dans une équipe de football, Pierre Ménès a regretté l’absence de joueurs blancs en équipe de France sur TV Libertés : « Si vous allez voir un match de Division d’honneur en région parisienne, vous verrez en général qu’il y a un blanc sur le terrain et il est gardien de but ou arrière droit. Regardez l’équipe de France. Regardez l’équipe de France. En équipe de France, aujourd’hui, il y a onze noirs. » Des propos polémiques que l’ancien journaliste de Canal+ et L’Équipe assume.

« Je ne retire pas une virgule à ce que j’ai dit » « J’ai dit ce que j’avais à dire à ce sujet. Je ne retire pas une virgule à ce que j’ai dit, mais vraiment pas. Ceux qui me connaissent savent que quand j’ai tort, je le reconnais volontiers, mais là j’ai dit ce que je pense, ce que j’avais ressenti à l’époque avec l’histoire de mon fils », a déclaré Pierre Ménès dans sa dernière vidéo diffusée sur YouTube, lui qui ne voit pas « ce qu’il y a de raciste. »