Scandale raciste - Pierre Ménès : «Je suis un héros pour beaucoup de gens»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Accusé de racisme pour ses récents propos au sujet de joueurs noirs en équipe de France, Pierre Ménès a de nouveau pris la parole à ce sujet. Dans une vidéo publiée ce lundi sur sa chaine Youtube, l'ancien consultant de Canal + persiste et signe sur son discours dont il ne regrette pas un mot, et se qualifié même de «héros» pour une partie de la population française.

Pierre Ménès a fait scandale la semaine dernière au micro de TV Liberté lorsqu'il a fait un lien direct entre le mauvais traitement reçu par son fils lorsqu'il jouait au football en club, et le nombre de joueurs de couleur en équipe de France : « Je suis désolé de le dire, c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs », avait sèchement lâché Ménès, qui a déclenché sans le vouloir un véritable scandale raciste. Et il s'est de nouveau expliqué sur le sujet dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, en campant sur ses positions malgré les accusations de racisme dont il fait l'objet.

« Je ne vois pas ce qu’il y a de raciste » « Prouver ma bonne foi publiquement ? J’ai dit ce que j’avais à dire à ce sujet. Je ne retire pas une virgule à ce que j’ai dit, mais vraiment pas. Ceux qui me connaissent savent que quand j’ai tord, je le reconnais volontiers, mais là j’ai dit ce que je pense, ce que j’avais ressenti à l’époque avec l’histoire de mon fils. Et sur l’équipe de France, j’ai juste fait le même constat que tout le monde. Le fait est fait que l’équipe de France est composée dans son immense majorité, pour ne pas dire dans sa totalité, par des joueurs noirs. Je ne vois pas ce qu’il y a de raciste. Ce qui serait raciste, ce serait de dire qu’il y a trop de noirs ou le fait qu’il y ait trop de joueurs noirs est un problème. Je ne dirai jamais ça », lâche Pierre Ménès en réponse à ses détracteurs, et notamment les électeurs et les élus de la France Isoumise.