Polémique avec Dembélé : La lourde accusation du PSG !

Alexis Brunet

Ces derniers jours, les relations entre le PSG et Didier Deschamps se sont considérablement tendues. Le club de la capitale n’a pas apprécié le fait que le sélectionneur fasse jouer Ousmane Dembélé contre l’Ukraine, ce qui a entrainé la blessure de l’attaquant et son absence pour au moins six semaines. Mais en parallèle, les relations sont également difficiles entre Nasser Al-Khelaïfi et Philippe Diallo. Explications.

Alors que va débuter prochainement la Ligue des champions (réception de l’Atalanta Bergame le 17 septembre), le PSG ne pourra pas compter sur certains de ses joueurs. Luis Enrique devra composer sans Ousmane Dembélé et Désiré Doué, qui se sont blessés lors du match de l’équipe de France contre l’Ukraine. Le premier sera absent entre six à huit semaines, alors que le second manquera lui trois ou quatre semaines de compétition.

Le PSG est furieux Un énorme coup dur pour le PSG qui perd donc deux de ses cadres pour un long moment. Le club de la capitale est furieux, d’autant plus qu’il avait averti Didier Deschamps qu’il ne fallait pas faire jouer Ousmane Dembélé, qui était fragile, après sa sortie sur blessure contre Toulouse quelques jours avant. Les relations entre le sélectionneur des Bleus et les dirigeants parisiens sont donc très tendues dernièrement.