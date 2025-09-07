Transfert surprise au PSG, il va déjà faire son retour !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le PSG a annoncé le départ de Presnel Kimpembe après 20 ans à Paris. Le défenseur central prend le chemin du Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif. Toutefois, le champion du monde va très rapidement faire son retour au Parc des princes, puisqu’un hommage lui sera rendu dans les prochaines semaines.

Alors que le mercato a fermé ses portes le lundi 1ᵉʳ septembre en France, certains pays peuvent continuer à faire des achats car le marché des transferts est encore ouvert. C’est notamment le cas au Qatar et une équipe vient d’ailleurs de recruter un joueur du championnat de France. Alors qu’il était au PSG depuis 20 ans, Presnel Kimpembe a été officiellement transféré au Qatar Sports Club ce dimanche.

Kimpembe ne jouait plus au PSG Ce transfert marque donc une nouvelle étape dans la carrière de Presnel Kimpembe, qui ne semblait plus avoir d’avenir du côté du PSG. Le champion du monde tentera de se relancer au Qatar, car cela fait plusieurs saisons qu’il ne joue plus tellement à cause de graves blessures. Depuis le début de saison, Luis Enrique n’avait d’ailleurs pas fait appel à lui et il n’avait disputé que 18 minutes l’année dernière.