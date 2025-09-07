«Je suis béni» : Une star mondiale quitte le PSG, c'est la libération !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait désormais un peu plus d'un an que Kylian Mbappé a quitté le PSG pour s'engager avec le Real Madrid où il a signé libre. Et malgré une première saison délicate, pendant que les Parisiens entraient dans l'histoire, le capitaine de l'équipe de France ne regrette rien. Bien au contraire.

Il y a quasiment un an et demi, Kylian Mbappé officialisait son départ libre du PSG, et quelques semaines plus tard c'est le Real Madrid qui annonçait l'arrivée du champion du monde 2018. Un coup de tonnerre sur le mercato que le capitaine de l'équipe de France a eu du mal à digérer comme en témoigne sa première saison poussive. Mais Kylian Mbappé ne regrette pas pour autant d'avoir quitté le PSG pour l'Espagne. Bien au contraire.

Mbappé s'enflamme pour sa signature au Real « J'ai complétement digéré mon arrivée à Madrid, je me sens très très bien. C'est génial de pouvoir jouer là-bas. Tout le monde sait que c'était mon rêve d'y jouer », lâche le capitaine de l'équipe de France dans une interview accordée à Téléfoot avant de poursuivre.