«C’est bizarre…» : Un joueur refuse tout pour être à l’OM !

Relégué dans la hiérarchie des attaquants, avec notamment le retour de Pierre-Emerick Aubameyang dans la cité phocéenne, Neal Maupay n’entre plus dans les plans de l’OM, qui a cherché à lui trouver une porte de sortie durant le mercato estival. Mais le joueur de 29 ans a d’autres plans pour son avenir…

Ils sont nombreux à avoir quitté l’OM durant l’été. Azzedine Ounahi, Jonathan Rowe, Ismaël Koné, Quentin Merlin, Valentin Rongier ou encore Adrien Rabiot ont plié bagage durant l’été, n’entrant plus dans les plans de l’OM pour diverses raisons. Mais tous les indésirables du club phocéen n’ont pas trouvé preneur. C’est notamment le cas de Neal Maupay.

Neal Maupay poussé vers la sortie, mais… Recruté l’été dernier pour pallier l’absence sur blessure de Faris Moumbagna, l’attaquant de 29 ans a rapidement séduit Roberto De Zerbi, qui ne compte plus sur lui aujourd’hui. Neal Maupay n’a pas disputé la moindre minute en trois matches et s’est retrouvé éjecté de la liste des joueurs retenus pour la Ligue des champions cette saison. Le message est donc clair, alors que le mercato reste ouvert dans certains pays, mais le joueur de l’OM n’a pas l’intention de bouger.