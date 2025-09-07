Mercato : Le triple transfert qui va régaler l'OM ?

Alexis Brunet

Afin de régler un problème de la saison dernière, l’OM a décidé de recruter de nombreux défenseurs centraux de qualité cet été avec comme Nayef Aguerd, Facundo Medina et Benjamin Pavard. Des joueurs de haut niveau, mais qui pourraient également faire beaucoup de bien à Leonardo Balerdi si on en croit Jean-Pierre Papin.

En Ligue 1, l’OM a été l’un des acteurs principaux du mercato. Alors que le club phocéen avait prévu un mercato d’ajustement au début, cela s’est vite transformé en un nouveau changement presque complet de l’effectif de Roberto De Zerbi. Au total, 12 nouveaux joueurs ont posé leurs valises dans le sud de la France, avec des renforts dans tous les secteurs de jeu, sauf au poste de gardien de but.

Une défense centrale de qualité Gros souci à l’OM la saison dernière, la défense centrale a été copieusement renforcée cet été. Pablo Longoria a signé des gros chèques pour faire venir Nayef Aguerd de West Ham, Facundo Medina du RC Lens, Benjamin Pavard de l’Inter Milan, sans oublier CJ Egan-Riley qui est lui arrivé librement après la fin de son contrat à Burnley.