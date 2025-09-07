Mercato : Le triple transfert qui va régaler l'OM ?

Afin de régler un problème de la saison dernière, l’OM a décidé de recruter de nombreux défenseurs centraux de qualité cet été avec comme Nayef Aguerd, Facundo Medina et Benjamin Pavard. Des joueurs de haut niveau, mais qui pourraient également faire beaucoup de bien à Leonardo Balerdi si on en croit Jean-Pierre Papin.
En Ligue 1, l’OM a été l’un des acteurs principaux du mercato. Alors que le club phocéen avait prévu un mercato d’ajustement au début, cela s’est vite transformé en un nouveau changement presque complet de l’effectif de Roberto De Zerbi. Au total, 12 nouveaux joueurs ont posé leurs valises dans le sud de la France, avec des renforts dans tous les secteurs de jeu, sauf au poste de gardien de but.
Une défense centrale de qualité
Gros souci à l’OM la saison dernière, la défense centrale a été copieusement renforcée cet été. Pablo Longoria a signé des gros chèques pour faire venir Nayef Aguerd de West Ham, Facundo Medina du RC Lens, Benjamin Pavard de l’Inter Milan, sans oublier CJ Egan-Riley qui est lui arrivé librement après la fin de son contrat à Burnley.
Balerdi a besoin d’un coéquipier plus expérimenté selon Papin
Grâce à ces trois transferts, l’OM a donc mis la main sur des joueurs de qualité et cela pourrait avoir des conséquences sur certains Marseillais. En effet, si l’on suit le raisonnement de Jean-Pierre Papin, Leonardo Balerdi devrait profiter de l’expérience de ces nouveaux défenseurs centraux pour devenir plus performant et ainsi retrouver son meilleur niveau. « J’y étais et j’assistais à tous les matchs. Pourquoi Balerdi a été bon à cette période-là ? Parce qu’à côté de lui, il avait quelqu’un qui était beaucoup plus fort que lui et qui le repoussait tout le temps. Depuis qu’il a ce brassard de capitaine, c’est difficile à assumer. Parce qu’effectivement, chaque fois qu’il y a une boulette, c’est lui qui paye cash. Mais à chaque fois qu’il y a eu un joueur plus expérimenté que lui autour de lui, à l’époque avec Chancel Mbemba, il a toujours été très bon », a déclaré le Ballon d’or français dans Rothen s’enflamme.